الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوليفان للإسرائيليين: أمامكم أسابيع لنقل الحرب إلى مرحلة أقلّ حدّة

منذ 16 دقيقة
A A A
طباعة المقال

كشف موقع “أكسيوس”، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أنّ مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء الحربي بأنّ الحرب على غزة تحتاج إلى “الانتقال للمرحلة التالية الأقل حدّة في غضون أسابيع، وليس أشهر”.

وقال مسؤول أميركي، بحسب الموقع، إنّ “هذا ليس موعداً لوقف الحرب التي ستستمر لكن بطريقة أقل حدّة”، لافتاً إلى أنّ سوليفان “ضغط” على المسؤولين الإسرائيليين لتحقيق ذلك.

بالمقابل، قال مسؤول إسرائيلي إنّه “لا توجد ضغوط من سوليفان لإنهاء القتال، لكنّه أعرب عن قلقه بشأن نزوح الفلسطينيين وسقوط ضحايا من المدنيين”.

كذلك، نقل سوليفان رغبة إدارة الرئيس جو بايدن بالحديث “بجدية أكبر” حول مرحلة ما بعد الحرب، مشدداً على أنّ ذلك “سيسهّل على الولايات المتحدة الحفاظ على دعم العملية العسكرية”، بحسب المصدر نفسه.

وقال مسؤول إسرائيلي بعد الاجتماع إن الولايات المتحدة وإسرائيل “متفقتان” بشأن لبنان وضرورة إنهاء الحرب دون العودة إلى حشد قوات “حزب الله” على طول الحدود الشمالية.

وشدد سوليفان أيضاً على أنّ بلاده “ملتزمة بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر”، وقد “وافقت إسرائيل على تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات ستبدأ العمل هناك”.

    المزيد من أخبار العالم

    الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية
    أسامة حمدان
    غزة تحت النار
    أسامة حمدان: لا تفاوض على أي صفقة تبادل إلا بعد وقف الحرب على غزة
    البيت الأبيض
    البيت الأبيض: سوليفان تحدث عن احتمال انتقال إسرائيل إلى عمليات "أقل شدة"

    الأكثر قراءة

    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة
    لنائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض حسن بيتماز
    غزة تحت النار
    فيديو.. إغماء نائب في البرلمان التركي بعد كلمة هاجم فيها سلوك بلده تجاه إسرائيل
    تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    إسرائيل.. اعترافات وفضائح!