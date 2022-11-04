سوليفان يزور كييف ويتعهد بمواصلة الدعم

أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي “جيك سوليفان”، خلال زيارة إلى كييف أنّ الدعم الأميركي لأوكرانيا سيظل “ثابتا وقويا” بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء.

وقال للصحفيين خلال إفادة في إدارة الرئاسة الأوكرانية :”نعتزم ضمان توفير الموارد حسب الضرورة والحصول على دعم الحزبين الرئيسيين (في الولايات المتحدة) لتحقيق ذلك”.

كما دعا بعض الجمهوريين إلى تقليص المساعدات الأميركية لكييف إذا نجحوا في السيطرة على الكونغرس الأميركي في انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني. والشهر الماضي، قال كيفين مكارثي، العضو الجمهوري البارز في مجلس النواب إنه يجب على الأميركيين ألا “يكتبوا شيكًا على بياض” لأوكرانيا.

واجتمع سوليفان مع الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” ومدير مكتبه، أندريه يرماك. وقال سوليفان إن الرئيس جو بايدن ملتزم بالتعاون بين الحزبين “في كل الأحوال”، للحفاظ على تدفق المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.

وقال إنه على ثقة من أن “الدعم الأميركي لأوكرانيا سيكون ثابتا وقويا”.

وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 400 مليون دولار لكييف.

وكان الدعم العسكري والمالي الأميركي وغيره من الدول الغربية حيويًا لأوكرانيا في التصدي لغزو روسي واسع النطاق بدأ في 24 شباط.

وتأتي زيارة سوليفان بعد يوم من زيارة السناتور الديمقراطي “كريس كونز” ونظيره الجمهوري “روب بورتمان” العاصمة الأوكرانية، في محاولة لإبراز الدعم من الحزبين في الولايات المتحدة.

وقال يرماك إن اجتماع اليوم الجمعة مع سوليفان كان “مهمًا جدا” وإن شركاء أوكرانيا “يفهمون تمامًا وضعنا”.