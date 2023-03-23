سول: كوريا الشمالية أحرزت "تقدما هائلا" في تصغير الرؤوس النووية

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.

وذكر الجيش في بادئ الأمر أن بيونجيانج أطلقت “عدة صواريخ” دون ذكر تفاصيل، لكن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب أبلغ البرلمان أنه جرى إطلاق أربعة صواريخ.

وأضاف أن كوريا الشمالية أحرزت على ما يبدو “تقدما هائلا” في تصغير الرؤوس النووية كي تصبح ملائمة لمنظومات الأسلحة التكتيكية الموجهة.

وتابع “لا أرى أنهم مستعدون بعد لتطوير ما أطلقت عليه كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة أسلحة تكتيكية موجهة، لكننا ندرس الاحتمالات مع الولايات المتحدة”.

وردا على سؤال بخصوص اقتراب نشر كوريا الشمالية لأسلحة نووية قال لي إنها وصلت إلى “مستويات كبيرة”.

وذكر الجيش أن بيونجيانج أطلقت الصواريخ في حوالي الساعة 10:15 صباحا (0115 بتوقيت جرينتش) من مقاطعة هامجيونج الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش في حالة تأهب قصوى وإن أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحلل تفاصيل الصواريخ.

وذكر الجيش في بيان “سنختتم تدريبات درع الحرية بنجاح كما هو مقرر في ظل وضع دفاعي مشترك قوي”.

ومن المقرر أن يختتم الحليفان اليوم الخميس تدريبات استمرت 11 يوما وأطلقا عليها اسم “درع الحرية 23”.

ومن ناحية أخرى، رست السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية (ماكين) في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء في أول تدريبات إنزال برمائية واسعة النطاق للحليفين منذ خمس سنوات، حسبما قال الجيش الأمريكي.

وتأتي أحدث عملية لإطلاق الصواريخ تنفذها الجارة الشمالية اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وصعدت كوريا الشمالية من تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية إذ أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي وأجرت ما وصفتها بأنها محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.

وصعدت بيونجيانج انتقاداتها للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء أن مسؤولا في وزارة الخارجية بكوريا الشمالية قال إن الضغط للتخلي عن الأسلحة النووية بمثابة إعلان حرب.

واستهدف التصريح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، التي قالت يوم الاثنين إن الوقت حان لكوريا الشمالية “لتتخلي عن برامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها”.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن عمليات الإطلاق التي تمت أمس الأربعاء ربما اشتملت على صواريخ كروز التي تعد من الأسلحة الاستراتيجية لكوريا الشمالية. وتُستخدم كلمة “استراتيجي” عادة لوصف الأسلحة التي تتمتع بقدرات نووية.