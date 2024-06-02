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سول: كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون محمل بالنفايات إلى كوريا الجنوبية

منذ 12 دقيقة
بالون يعتقد أنه مرسل من كوريا الشمالية بداخله نفايات فوق حقل للأرز في كوريا الجنوبية يوم 29 مايو أيار 2024. صورة لوكالة يونهاب حصلت عليها رويترز من طرف ثالث

بالون يعتقد أنه مرسل من كوريا الشمالية بداخله نفايات فوق حقل للأرز في كوريا الجنوبية يوم 29 مايو أيار 2024. صورة لوكالة يونهاب حصلت عليها رويترز من طرف ثالث

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قالت كوريا الجنوبية الأحد إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون محمل بالنفايات إلى كوريا الجنوبية خلال الليل، في أحدث تحرك من جانب بيونجيانج لإثارة غضب جارتها.

وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن البالونات التي تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والقماش ونفايات الورق والبلاستيك عثر عليها في أنحاء العاصمة من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة صباحا (1100 بتوقيت جرينتش يوم السبت إلى 0100 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد).

وأضافت أن الجيش يراقب نقطة البداية ويجري استطلاعا جويا لتعقب وجمع البالونات التي تتدلى تحتها أكياس كبيرة من القمامة.

وأرسلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء مئات البالونات التي تحمل النفايات والفضلات عبر الحدود المحصنة بشدة فيما وصفتها بأنه “هدايا صادقة”. وردت سول بغضب، ووصفت الخطوة بأنها دنيئة وخطيرة.

وتم إصدار تنبيهات طارئة في إقليمي جيونجسانج الشمالي وجانجوون وبعض أجزاء من سول اليوم الأحد، وحثت الناس على عدم لمس هذه البالونات وإبلاغ الشرطة.

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المكتب الرئاسي أن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية ستجتمع بعد ظهر اليوم الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستستأنف عمل مكبرات الصوت التي تبث باتجاه كوريا الشمالية ردا على بالونات القمامة.

وتوقفت كوريا الجنوبية عن بث الدعاية عبر الحدود في عام 2018 بعد قمة نادرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

    المصدر :
  • رويترز

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