سول وواشنطن تعبران عن قلقهما من زيارة بوتين المحتملة لكوريا الشمالية

حذر مسؤولان من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الجمعة من أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحتملة الوشيكة لكوريا الشمالية قد توطد العلاقات العسكرية بين البلدين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية في سول أن كيم هونغ كيون نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي قال في اتصال هاتفي طارئ مع كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي إن زيارة بوتين يجب ألا تؤدي لمزيد من التعاون العسكري بين بيونجيانج وموسكو في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.

وتعهد كامبل، الذي يشارك كيم مخاوفه، بمواصلة التعاون لمعالجة زعزعة الاستقرار المحتملة في المنطقة ومواجهة التحديات الناجمة عن الزيارة.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية في بيان “بينما يراقب الجانبان عن كثب التطورات ذات الصلة، اتفقا على الرد بحزم من خلال التعاون الوثيق على استفزازات كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية وعلى الأفعال التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة”.

وصرح مسؤول كبير في مكتب الرئاسة في سول يوم الأربعاء بأن من المتوقع أن يزور بوتين كوريا الشمالية “خلال الأيام المقبلة”.

وأفادت صحيفة فيدوموستي الروسية يوم الاثنين بأن بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام في الأسابيع المقبلة.

وأحجم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الخميس عن تحديد موعد أو جدول أعمال للزيارة المحتملة، لكنه قال إن حق روسيا في توطيد العلاقات مع كوريا الشمالية يجب ألا يكون موضع شك أو مصدر خوف لأحد.