سومو العراقية تُطلق عقودًا جديدة لتصدير زيت الغاز بشروط محددة

ذكرت وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) أن الشركة طرحت نحو 82 ألف طن (610900 برميل) من زيت الغاز بعقود محددة المدة للتصدير على أساس الاستلام في غضون ثلاثة أشهر بعد إبرام العقد.

يغلق العطاء في 26 مايو أيار في الساعة 1200 ظهرا بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش)، لكن لا يوجد ما يشير إلى تاريخ صلاحية محدد على الوثيقة.

وبينما لم تذكر الوثيقة أيضا شروطا محددة لزيت الغاز، قال مصدران تجاريان إن الإمدادات يتعين أن تكون لزيت الغاز عالي الكبريت.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن فإن الشركة صدرت نحو 68 ألف طن من زيت الغاز هذا العام حتى الآن.

ولم ترد سومو بعد على طلب للتعقيب.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن أحدث مصفاة للشركة في كربلاء جرى تدشينها في أبريل نيسان العام الماضي مع توقعات أنها بدأت تعمل بكامل طاقتها منذ يوليو حزيران.