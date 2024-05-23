سوناطراك توقع اتفاقية غاز طبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار مع مير وبيكر هيوز

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة اليوم الخميس توقيع اتفاقية بقيمة 2.3 مليار دولار مع شركة مير وشركة تكنولوجيا الطاقة الأمريكية بيكر هيوز في إطار مشروع يتعلق بأكبر حقل للغاز الطبيعي في البلاد.

وذكر البيان أن المشروع الممنوح إلى هذا الكونسورتيوم يهدف إلى “إنجاز منشآت لتعزيز المكمن الغازي” لحقل حاسي الرمل الواقع على بعد 550 كيلومتر جنوب العاصمة.

ويتضمن المشروع تنفيذ “ثلاثة طوابق ضغط… وإعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية” ومن المتوقع إتمامه بالكامل خلال 39 شهرا.

وأضاف البيان أن شركة تكنيمونت التابعة لمير، والتي تقود الكونسورتيوم، يحق لها الحصول على 1.7 مليار دولار من إجمالي قيمة العقد.

وقفزت أسهم مير بعد الإعلان عن الاتفاقية بما يزيد قليلا عن ثلاثة بالمئة بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش.