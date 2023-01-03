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سوناك أبلغ زيلينسكي بأن بريطانيا ملتزمة بدعم أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك"

رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك"

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إن سوناك أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بوسعه الاعتماد على بريطانيا في الحصول على دعم طويل المدى عقب هجمات بطائرات مسيرة تعرضت لها الجمهورية السوفيتية السابقة في الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان، صدر عقب اتصال بين الزعيمين في وقت سابق اليوم الثلاثاء 3\1\2023 “بحث الزعيمان هجمات الطائرات المسيرة المقيتة على أوكرانيا في الأيام الماضية”.

وأضاف المتحدث “قال رئيس الوزراء إن بوسع أوكرانيا الاعتماد على المملكة المتحدة في مواصلة دعمها على المدى الطويل، مثلما أظهرت عملية إرسال أكثر من ألف صاروخ مضاد للطائرات في الآونة الأخيرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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