سوناك أمام البرلمان البريطاني الإثنين.. هل من خطط جديدة لضرب الحوثيين؟

لفت المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى أنّ الأخير سيدلي ببيان في البرلمان يوم الإثنين عن الضربات التي تم تنفيذها على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، لكن ليس هناك خطط لإجراء تصويت على تأييد العمل العسكري هناك.

يأتي ذلك فيما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين ردًا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر، في اتساع خطير لنطاق تبعات الحرب في غزة.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيجري تصويتًا بأثر رجعي في البرلمان على الضربات قال المتحدث باسم سوناك اليوم الجمعة: “لا خطط لذلك. كما قلنا من قبل نشر القوات المسلحة من اختصاص (رئيس الحكومة) وليس هناك أي إلزام قانوني على الحكومة للسعي لموافقة رسمية من البرلمان عليه”.

وأضاف المتحدث أنه لا توجد خطط لشن مزيد من الهجمات ضد أهداف الحوثيين، ولكنه أضاف أن بلاده ستبقي الخطط الأمنية قيد المراجعة.