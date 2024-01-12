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سوناك: البحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر لردع الحوثيين

منذ 32 دقيقة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (رويترز)

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (الجمعة 12-1-2024) إن سلاح الجو الملكي البريطاني نفذ إلى جانب الولايات المتحدة، وبدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين، ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وأضاف سوناك “لقد اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس، وإجراءاتنا تهدف لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي”.

كما حث سوناك الحوثيين على وقف هجماتهم واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.

وأشار إلى أنه ورغم التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي واصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر.

ورأى أن هجمات الحوثيين استهدفت السفن الحربية البريطانية والأميركية، وسببت تعطيلا كبيرا لطريق تجاري حيوي ورفعت أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن البحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات لردع الحوثيين.

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