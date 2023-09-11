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سوناك: الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود

منذ ساعتين
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين إن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود “بعدة صواريخ” يوم 24 أغسطس آب.

وأضاف للبرلمان “علمنا عن طريق معلومات المخابرات أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود بعدة صواريخ يوم 24 أغسطس”.

هذا وقال الجيش الأوكراني الاثنين إن روسيا قد تدشن حملة تعبئة كبيرة قريبا في محاولة لتجنيد مئات آلاف الجنود من داخل روسيا وأوكرانيا المحتلة.

وقال مسؤولون روس إنه لا توجد خطط حالية لموجة جديدة من التعبئة وإن موسكو تركز على تجنيد جنود محترفين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها عن حالة ساحة القتال “يتوقع حدوث تعبئة قسرية جماعية للسكان قريبا في روسيا الاتحادية والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا بسبب الخسائر الكارثية التي تكبدها المحتلون”.

    المصدر :
  • رويترز

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