الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوناك: الحكومة تحرز "تقدما جيدا" إزاء خفض التضخم

منذ ساعة واحدة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد إن حكومته تحرز “تقدما جيدا” إزاء خفض التضخم، ذلك بينما كان يحدد أولوياته في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بريطانيا إلى نحو خمسة بالمئة بحلول نهاية العام، وهو نصف مستواه في يناير\كانون الثاني، ويعني تحقيق ذلك الهدف أن سوناك أوفى بواحد من خمسة تعهدات رئيسية حددها في بداية العام.

وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.ي.سي” “التضخم يشعر الناس بأنهم أفقر، وكلما أسرعنا في خفضه كان ذلك أفضل، ولهذا السبب فهو الأولوية الصحيحة (بالنسبة لنا) ونحن نحرز تقدما جيدا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تتهم أميركا بالسماح بوقوع هجوم على سفارة كوبا
صندوق النقد الدولي
فريق من صندوق النقد الدولي سيبدأ اجتماعات مع المسؤولين في أوكرانيا
ناغورنو كاراباخ
وصول بعثة أممية الى كاراباخ للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!
اقتحام أحد المصارف في لبنان
نهب جديد من مصارف لبنان.. وخطة ولا أخطر!