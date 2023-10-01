سوناك: الحكومة تحرز "تقدما جيدا" إزاء خفض التضخم

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد إن حكومته تحرز “تقدما جيدا” إزاء خفض التضخم، ذلك بينما كان يحدد أولوياته في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بريطانيا إلى نحو خمسة بالمئة بحلول نهاية العام، وهو نصف مستواه في يناير\كانون الثاني، ويعني تحقيق ذلك الهدف أن سوناك أوفى بواحد من خمسة تعهدات رئيسية حددها في بداية العام.

وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.ي.سي” “التضخم يشعر الناس بأنهم أفقر، وكلما أسرعنا في خفضه كان ذلك أفضل، ولهذا السبب فهو الأولوية الصحيحة (بالنسبة لنا) ونحن نحرز تقدما جيدا”.