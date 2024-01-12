سوناك: الضربات ضدّ الحوثيين كانت "ناجحة".. وهدفنا تهدئة التوترات

أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة، إلى أنّه يعتقد أن الضربات التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، ستؤدي إلى إضعاف قدرة الحركة.

وأضاف سوناك للصحافيين خلال زيارته لأوكرانيا: “لقد نفذنا سلسلة من الضربات مع الحلفاء، والتي نعتقد أنها ستؤدي إلى إضعاف وتعطيل القدرة – أنواع الأشياء التي استهدفناها – وهي مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة”.

تابع: “المؤشرات الأولية تقول إن تلك الضربات كانت ناجحة.. هدفنا واضح للغاية وهو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة”.

يأتي ذلك فيما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين ردًا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر، في اتساع خطير لنطاق تبعات الحرب في غزة.