سوناك: بريطانيا ملتزمة بتقديم 11.6 مليار استرليني للتصدي لتغير المناخ

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، إن بريطانيا ما زالت ملتزمة بدفع 11.6 مليار جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار)لتمويل جهود التصدي لتغير المناخ.

وقال سوناك، أثناء حضوره قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ السابعة والعشرين (كوب27) في مصر، “ما زلنا ملتزمين بدفع 11.6 مليار (جنيه استرليني) أعلَنا عنها العام الماضي لتمويل المناخ الدولي”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الخطة كانت تستهدف القيام بذلك على مدى خمس سنوات وأن “السرعة المحددة لذلك تعتمد دائما على أن تكون المشاريع جاهزة في الوقت المناسب”.

وأطلقت أكثر من 25 دولة، الاثنين، في مؤتمر المناخ كوب27 مجموعة لمساءلة بعضها البعض بشأن التعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، معلنة عن ضخ مليارات الدولارات لتمويل جهودها في هذا الصدد.

ويأتي أول اجتماع لشراكة قادة الغابات والمناخ، برئاسة غانا والولايات المتحدة، بعد عام من تعهد أكثر من 140 قائدا في مؤتمر كوب26 في بريطانيا بإنهاء إزالة الغابات بحلول نهاية العقد.

ولم يكتمل التقدم الذي تحقق منذ ذلك الحين، إذ فرضت دول قليلة فقط سياسات أشد صرامة بشأن إزالة الغابات والتمويل.

وتمثل المجموعة الجديدة، التي تشمل اليابان وباكستان وجمهورية الكونجو والولايات المتحدة وغيرها، نحو 35 بالمئة من غابات العالم وتهدف إلى الاجتماع مرتين سنويا لمتابعة التقدم.

ومن أبرز الدول التي لم تضمها المجموعة، البرازيل التي تملك غابات الأمازون المطيرة وجمهورية الكونجو الديمقراطية التي تمثل غاباتها الشاسعة مأوى للحياة البرية المهددة بالانقراض،بما في ذلك حيوان الغوريلا.