سوناك سيتحدث قريباً مع نتنياهو حول كيفية منع التصعيد في المنطقة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين إنه سيتحدث قريبا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول كيفية منع التصعيد في المنطقة بعد الهجوم الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأطلقت إيران هذا الأسبوع مسيرات ملغومة وصواريخ على إسرائيل ردا على ما وصفته بغارة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان مما أدى إلى مقتل سبعة ضباط من الحرس الثوري.

وساعدت طائرات عسكرية بريطانية في إسقاط المسيرات.

فيما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عن الصراع بين إيران وإسرائيل، محذرة من أن رد طهران سيكون أشد إذا انتقمت إسرائيل.

وذكرت البعثة على إكس “… كان العمل العسكري الإيراني ردا على عدوان النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق. ويمكن اعتبار الأمر منتهيا”.

وأضافت “مع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر خطورة بكثير. إنه صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عنه!”.