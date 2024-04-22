الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوناك: سيتم ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "مهما حدث"

منذ 40 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، أنه سيتم تنفيذ خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “مهما حدث”، في إشارة إلى التعطيلات التشريعية بالبرلمان التي حالت دون تمرير مشروع القانون المثير للجدل.

وخلال مؤتمر صحفي بمكتبه في مقر إقامته بـ”داونينغ ستريت” في لندن، عرض فيه الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، قال رئيس الوزراء إن الرحلات “ستقلع مهما حدث”.

وفي تصريحاته التي جاءت قبل يوم حاسم في البرلمان يمكن أن يتبنى خلاله مشروع القانون، قال سوناك “لقد طفح الكيل، كفى المزيد من المراوغة، وكفى المزيد من التأخير، لا استثناءات أو تحفظات، هذه الرحلات ستتجه إلى رواندا مهما حدث”.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سوناك قوله إن “الرحلة الأولى ستغادر خلال 10 إلى 12 أسبوعا، وهذا الموعد يأتي متأخرا عما كنا نريده”.

وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن الإبحار في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، قادمين من شمال فرنسا.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
ناصر كنعاني: طهران لا تسعى إلى تصعيد الأزمة بالمنطقة
رونين بارك
غزة تحت النار
قائد بالشاباك: حماس تضرب بجذور عميقة في غزة والنصر ضرورة وجودية

الأكثر قراءة

رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو غاضب.. حكومتنا ستتحرك ضد واشنطن في هذه الحالة!
إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان