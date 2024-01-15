سوناك: قواتنا متيقظة وجاهزة لردع الحوثيين مجدداً

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن ضربات بلاده على أهداف حوثية نجحت وحققت أهدافها.

وقال سوناك في كلمة أمام البرلمان الاثنين إن “الحوثيين يهددون الأمن البحري بالمنطقة لذا استهدفنا عدة منصات تابعة لهم”.

كما كشف: “دمرنا 13 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين”.

كذلك شدد على أن “عدم التصرف ضد الحوثي كان سيضعف الأمن الدولي ويهدد الملاحة عالمياً”، مردفاً أن “قواتنا متيقظة وجاهزة لردع الحوثيين مجدداً”.

فيما لفت إلى أن “الحوثيين يواصلون استهداف السفن رغم الضربات”، مضيفاً أن “هجمات الحوثيين قد تؤدي إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن أكثر”.

يأتي ذلك بعدما أوضح وزير الدفاع البريطاني، غرانس شابس، في وقت سابق الاثنين 15\1\2024، أن بلاده ما زالت تترقب وتقيم أثر الضربات المشتركة التي وجهتها سابقاً مع أميركا إلى مواقع حوثية، قبل تنفيذ ضربات جديدة.

وقال شابس في مقابلة تلفزيونية عند سؤاله عن احتمال شن بلاده ضربات أخرى ضد الحوثيين: “سننتظر ونرى ما سيحدث”.

كما أشار إلى أن بريطانيا لا تريد التوغل في العمليات بالبحر الأحمر، إلا أنها تسعى في الوقت عينه إلى حماية الملاحة، مؤكداً أن حرية الملاحة حق دولي.

وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، قد أكد الأحد، أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجدداً ضد الحوثيين إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية، متهماً إيران بلعب دور خبيث للغاية في تلك الهجمات.