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سوناك: لست غافلاً عن شعور البريطانيين بالإحباط

منذ 14 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إنه على دراية بشعور بعض أفراد الشعب بالإحباط منه ومن حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو\تموز.

ويتأخر حزب المحافظين، الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، بفارق 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.

وقال سوناك خلال إطلاق البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين الذي يتناول تعهداته السياسية في المستقبل “لست غافلا عن شعور الناس بالإحباط من (أداء) حزبنا وإحباطهم مني”.

وأضاف “ليست الأمور بهذه السهولة دائما ولم تكن على ما يرام، لكننا الحزب الوحيد في هذه الانتخابات الذي لديه أفكار كبيرة لكي تصبح بلادنا مكانا أفضل للعيش فيه”.

    المصدر :
  • رويترز

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