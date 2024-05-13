الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوناك للناخبين قبل الانتخابات العامة: امنحوني ثقتكم

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الناخبين، اليوم الاثنين، إلى منحه ثقتهم في أنه سيحافظ على أمنهم في عالم يزداد فيه الخطر، واستعرض إنجازاته في كلمة ألقاها ضمن حملة سياسية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت ما هذا العام.

ومع تخلف حزب المحافظين الحاكم بزعامته عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، ألقى سوناك الكلمة في مركز أبحاث تابع للمحافظين في محاولة لإقناع الناخبين بأنه الوحيد القادر على الدفاع عن البلاد ضد “محور الدول الاستبدادية”.

وهاجم حزب العمال قائلا إن الحزب لا يستطيع تقديم تعهد مثله بزيادة الإنفاق الدفاعي أو معالجة الهجرة غير الشرعية، وإنه الوحيد الذي لديه “خطة واضحة” للمستقبل، وهي اتهامات رفضها زعيم حزب العمال كير ستارمر.

وقال سوناك في مركز بوليسي إكستشينج للأبحاث “الانتخابات المقبلة التي ستجريها بلادنا هي الانتخابات العامة والاختيار في هذه الانتخابات العامة واضح، إنه عن المستقبل مقابل الماضي”.

وأضاف “لدينا فهم واضح لما يتطلبه المستقبل، وهو أخطر وقت عرفناه منذ فترة طويلة لكنه أيضا الأكثر تحولا، ونحن فقط، أنا فقط، من أملك الأفكار الجريئة والخطة الواضحة التي توفر مستقبلا آمنا للبلاد”.

ورد حزب العمال واتهم المحافظين بالإشراف على “فوضى مكلفة”.

وقال بات مكفادين منسق الحملة الوطنية لحزب العمال “الطريقة الوحيدة لوقف الفوضى وطي الصفحة والبدء في التجديد هي تغيير الحكومة”.

وأضاف “لا يستطيع المحافظون حل مشاكل البلاد لأنهم هم المشكلة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا فرنسيس
إسرائيل تحتج على تصريحات توكل كرمان في الفاتيكان بشأن غزة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
لافروف: إذا أراد الغرب القتال لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة فإن روسيا مستعدة لذلك
مسؤول أوكراني: روسيا توسع جبهة خاركيف مستخدمة مجموعات هجوم صغيرة

الأكثر قراءة

اللبن أو الزبادي
ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
المقلاة الهوائية
عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة