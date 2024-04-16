سوناك لنتنياهو: التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، وذلك خلال اتصال هاتفي بعد مساعدة بريطانيا إسرائيل في صد هجوم جوي إيراني مباشر يوم السبت.

وذكر مكتب سوناك في بيان عن الاتصال “شدد (سوناك) على أن التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد وأنه سيفاقم فحسب انعدام الأمن في الشرق الأوسط. هذه لحظة يجب أن يسود فيها الهدوء”.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم المسؤولية عن أحدث تصعيد في توتر الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة عقب اجتماع وزاري “تحاول إسرائيل تفجير صراع إقليمي وهجومها على سفارة إيران في دمشق أحدث مثال”.

وتابع أن الصراعات الإقليمية الجديدة محتملة ما دامت “الوحشية والإبادة الجماعية” مستمرة في قطاع غزة، ودعا جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة. وانتقد الغرب أيضا لتنديده بهجوم إيران وعدم استنكاره هجوم إسرائيل على السفارة الإيرانية.

وهاجمت إيران إسرائيل بمئات من الطائرات المسيرة الملغومة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية يوم السبت، وهو هجوم توعد مسؤولون إسرائيليون بالرد عليه.

ووصفت إيران هجومها بأنه رد على هجوم إسرائيلي سوى بالأرض مبنى بمجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان وتسبب في مقتل اثنين من جنرالاتها وعدة ضباط آخرين.