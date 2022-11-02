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سوناك يتراجع ويعلن حضوره مؤتمر المناخ في مصر

منذ 3 دقائق
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الذي ينعقد في شرم الشيخ بمصر الأسبوع المقبل، متراجعا عن قرار تعرض لانتقادات شديدة بالتغيب عن المؤتمر السنوي في سبيل حل المشكلات الاقتصادية الملحة في الداخل.

وكتب سوناك على تويتر “لا يوجد ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، لا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة”.

وقال إنه سيحضر القمة “للوفاء بإرث جلاسجو لبناء مستقبل آمن ومستدام”، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم في المدينة البريطانية في مؤتمر العام الماضي، والهدف من الاتفاق هو ضمان أن العالم لا يزال لديه فرصة لتجنب أسوأ آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وواجه سوناك انتقادات من نشطاء معنيين بقضايا المناخ وسياسيين من المعارضة وحتى من داخل حزبه بعد أن قال مكتبه الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن يغيب عن المؤتمر للتركيز على “الالتزامات المحلية الملحة”.

ويعمل سوناك، الذي أصبح ثالث رئيس وزراء لبريطانيا خلال شهرين الأسبوع الماضي، مع وزير المالية جيريمي هانت على حزمة من الزيادات الضريبية وإجراءات لخفض الإنفاق لإصلاح المالية العامة في البلاد، في إطار خطة من المقرر إعلانها في 17 من الشهر الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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