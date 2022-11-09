سوناك يتعهّد بمواصلة الضغط على مصر لحل قضية الناشط علاء عبد الفتاح

أشار رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” إلى أنّه سيواصل الضغط على الحكومة المصرية لحل قضية الناشط المصري البريطاني “علاء عبد الفتاح” المضرب عن الطعام في السجن.

وقال سوناك للبرلمان متحدثًا عن قمة المناخ كوب27 في مصر، حيث أثار قضية عبد الفتاح مع الرئيس المصري: “أعرف أن المجلس بأكمله سيشاركني قلقي العميق بشأن قضيته، والتي تزداد إلحاحًا يوما بعد يوم”.

وأضاف سوناك: “سنواصل الضغط على الحكومة المصرية لحل الموقف. نريد الإفراج عن علاء وجمع شمله مع عائلته في أقرب وقت ممكن”.

وفي وقت سابق، لفت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، إلى أنّ حياة علاء عبد الفتاح في خطر كبير، وجدّد دعوة مصر للإفراج عنه على الفور.

وحُكم على عبد الفتاح في كانون الأول 2021 بالسجن لخمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وهو مضرب عن الطعام احتجاجًا على احتجازه وظروف سجنه.

كما أبلغ عبد الفتاح عائلته بأنه سيتوقف عن شرب الماء يوم الأحد في تصعيد لاحتجاجه. وتقول والدته إنها لم تتلقَ رسالته المعتادة عندما زارته الاثنين.