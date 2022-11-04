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سوناك يثني على "بعد نظر" الملك تشارلز بشأن تغيّر المناخ

منذ 47 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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أثنى رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” على الملك تشارلز لقيادته “بعيدة النظر” فيما يخص التصدي لتغير المناخ، في حين أقام الملك حفل استقبال للساسة ورؤساء الشركات قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27).

ولن يحضر تشارلز (73 عاما)، الذي طالما قام بحملات بشان قضايا بيئية، القمة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في مصر إلا أنه أقام بدلًا من ذلك حفل استقبال في قصر بكنغهام لأكثر من 200 شخصية دولية من بينها “جون كيري” المبعوث الأميركي الخاص المعني بالمناخ.

وقال سوناك للحاضرين: “يعمل جلالته للمساعدة في إيجاد حلول عملية لتغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي وذلك منذ أكثر من 50 عامًا، أي من قبل كوب1 فضلا عن كوب27”.

ووجّه الشكر له على “قيادته طويلة الأمد وبعيدة النظر”.

قصر بكنغهام أعلن الشهر الماضي أنه طلب المشورة من الحكومة البريطانية تحت قيادة رئيسة الوزراء السابقة “ليز تراس”، وأنّه وافق على عدم حضور تشارلز لقمة كوب27. وكان تشارلز قد ألقى كلمة في قمة عام 2021 في جلاسجو.

وقال كيري إن حضور تشارلز إلى مصر كان من شأنه أن يحدث “تأثيرًا كبيرًا”.

واستضافت بريطانيا قمة كوب26، لكنّ سوناك لم يعدل سوى في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قراره السابق بعدم الذهاب إلى مصر للتركيز على الأمور الاقتصادية بالداخل، وذلك وسط انتقادات من نشطاء حماية البيئة والخصوم السياسيين وحتى البعض في حزبه.

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