الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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سوناك يعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين

منذ 22 ساعة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (رويترز)

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ذكرت صحيفة تليجراف أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وإعادتهم إلى شمال أفريقيا.

وقالت الصحيفة أمس الجمعة إن سوناك أرسل سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية سايمون كيس إلى إيطاليا منتصف يونيو حزيران لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق. وأكد مصدر حكومي مطلع لرويترز أن كيس كان في إيطاليا دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله “إذا كنا نريد النجاح في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية فعلينا التعامل مع القضية من المصدر وكذلك التركيز على القوارب الصغيرة”.

ووقعت بريطانيا وإيطاليا مذكرة تفاهم في أبريل نيسان للتصدي للهجرة غير الشرعية في إطار “شراكة الهجرة الاستراتيجية”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية “نتعاون عن كثب مع إيطاليا وشركاء أوروبيين آخرين لوقف الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات تهريب البشر التي تعمل عبر الحدود… إن هذا تحد مشترك”.

ووفقا للأرقام الحكومية، سجلت بريطانيا رقما قياسيا بلغ 45 ألف شخص أتوا إلى أراضيها في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي العام الماضي، معظمهم من فرنسا. وقالت الحكومة إن أكثر من 11 ألفا دخلوا أراضيها منذ بداية هذا العام.

ويركز سوناك المنتمي لحزب المحافظين على إيقاف وصول القوارب وجعل هذه القضية إحدى أولوياته الخمس الأهم. ويتعرض سوناك لانتقادات من بعض أعضاء الحزب والشعب البريطاني لعدم تحركه بالسرعة الكافية لوقف الهجرة غير الشرعية.

    المصدر :
  • رويترز

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