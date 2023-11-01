سوناك يناقش مع السيسي الوضع في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان عقب اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء أنهما ناقشا الوضع في غزة والشرق الأوسط.

وقال مكتب سوناك إن الزعيمين “ناقشا الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومنع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني”.

وقال المكتب إن سوناك رحب أيضا بفتح معبر رفح للسماح للبريطانيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والفلسطينيين المصابين بمغادرة غزة.

وكانت قد نقلت سكاي نيوز عن وزارة الخارجية البريطانية قولها، يوم الأربعاء، إن أول دفعة بريطانيين دخلت مصر قادمة من غزة عبر معبر رفح.

وقالت الخارجية البريطانية إنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة، وسيتم إبلاغها مسبقا بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.