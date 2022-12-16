سويسرا تتبنى رسميا سقف أسعار النفط الروسي

قالت الحكومة السويسرية إنها اعتمدت (الجمعة 16-12-2022) مزيدا من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تماشيا مع أحدث عقوبات من الاتحاد الأوروبي بشأن النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.

وتحظر العقوبات الإضافية نقل النفط الروسي المباع فوق سقف الأسعار الذي تم فرضه في وقت سابق هذا الشهر.

كانت الحكومة السويسرية قد قالت في الثامن من ديسمبر كانون الأول إنها ستتبنى الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي البالغ 60 دولارا للبرميل.

وتدخل العقوبات الإضافية حيز التنفيذ مساء اليوم الجمعة.

يشار إلى أن سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا بدأ مطلع الشهر الحالي مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

ويمثل بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملة الأجنبية لروسيا منذ أن اكتشف علماء الجيولوجيا السوفييت النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. وسيقوم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بمراجعة مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي كل شهرين وستكون أول مراجعة من هذا القبيل في منتصف يناير كانون الثاني.

ومع تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا للبرميل، تتوقع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تستمر روسيا في بيع النفط بهذا السعر وتقبل بهوامش ربح أقل.