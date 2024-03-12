سويسرا تحاكم رفعت الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قال مكتب المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء إنه سيقدم رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعود إلى الفترة التي كان فيها قائدا عسكريا في عام 1982.

وقال المكتب في بيان إن الأسد متهم أمام المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية “بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية” في فبراير شباط 1982 عندما كان مسؤولا عن القوات في مدينة حماة بغرب سوريا.

وكان رفعت الأسد نائب الرئيس السوري سابقا، الذي يصفه منتقدوه “جزار حماة” بسبب قمعه لانتفاضة في المدينة السورية، يقود القوات المتهمة بقتل الآلاف لقمع انتفاضة إسلامية.

ونفى رفعت الأسد، الذي لم يتسن الاتصال به بعد للتعليق، في السابق مسؤوليته عن عمليات القتل في حماة.

وتقول لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء السويسري إن الصراع بين القوات المسلحة السورية ومعارضيها الإسلاميين تسبب في مقتل ما بين 3000 و60 ألف شخص في حماة. وكان معظم القتلى من المدنيين.

وعاش رفعت الأسد (86 عاما) في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، وقضى معظم تلك الفترة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد والد بشار.

وعاد إلى سوريا في عام 2021، هربا من السجن في فرنسا حيث أدين بالاستحواذ على عقارات بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية.

وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات اتهام رفعت الأسد بجرائم الحرب في ديسمبر كانون الأول 2013 بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم إمكانية تطبيق التقادم القانوني على جرائم الحرب.

وأثبتت الشرطة أن الأسد كان موجودا في الأراضي السويسرية عندما بدأ التحقيق. وقدم العديد من الضحايا شكاوى مدنية في إطار الإجراءات الجنائية للمكتب.