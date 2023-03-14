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سويسرا ترصد إصابة بمرض جنون البقر شرقي البلاد

منذ 10 دقائق
علم سويسرا

علم سويسرا

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نقلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن السلطات السويسرية قولها‭ ‬الثلاثاء إنها رصدت إصابة بمرض جنون البقر في منطقة جريسون شرقي البلاد.

وكانت السلطات قد أخذت عينة من بقرة (12 عاما) يوم 27 فبراير\شباط عند ذبحها ضمن برنامج لرصد مرض جنون البقر.

وقالت المنظمة ومقرها باريس إن اختبار مادة جذع الدماغ التي أخذت من البقرة أظهر إيجابية العينة وصنفت الحالة على أنها “لانمطية”.

وانتشر مرض جنون البقر بين قطعان الماشية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى في التسعينيات، وقد يؤدي اكتشاف حالات لانمطية في بعض الأحيان إلى فرض قيود تجارية مؤقتة.

    المصدر :
  • رويترز

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