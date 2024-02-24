السبت 14 شعبان 1445 ﻫ - 24 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سويسرا تشك في حضور روسيا قمة تستضيفها في الصيف بخصوص أوكرانيا

منذ 10 دقائق
علم سويسرا

علم سويسرا

A A A
طباعة المقال

قالت رئيسة سويسرا، فيولا أمهيرد، اليوم السبت 24 فبراير/شباط، إن روسيا لن تشارك على الأرجح في بداية مؤتمر رفيع المستوى من أجل السلام في أوكرانيا تعتزم سويسرا المحايدة استضافته خلال الأشهر المقبلة.

ونُشرت مقابلة أمهيرد مع صحيفة (نوي تسورخر تسايستونج) بعد بضع ساعات من إبلاغ وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس الأمم المتحدة بأن بيرن تسعى إلى عقد المؤتمر “بحلول الصيف” بعد أن طُرحت الفكرة في يناير كانون الثاني.

وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا قبل عامين. ووصفت موسكو الشهر الماضي مؤتمر السلام المزمع بأنه “عديم الجدوى” وسيكون محكوما عليه بالفشل من دون مشاركتها.

وعندما سئلت أمهيرد عما إذا كانت أستراليا قد تلقت أي إشارات إيجابية من روسيا منذ ذلك الحين، قالت للصحيفة “في اللحظة الحالية، يبدو أن روسيا لن تشارك في الجولة الأولى من المؤتمر”.

وأضافت “نحن في مرحلة البدء بتحالف واسع جدا يتألف من دول بريكس ودول من العالم العربي بالإضافة إلى دول من نصف الكرة الأرضية الجنوبي”.

وأوضحت أمهيرد أن سويسرا تأمل في تنظيم الجولة الأولى بحلول الصيف وأن الحكومة تعلم أن القمة ينبغي أن تنطوي على بعض آفاق النجاح. وتابعت “لا يعني ذلك أننا سنصل إلى هدفنا في الخطوة الأولى”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تظاهرات في أوروبا دعماً لغزة وفلسطين
غزة تحت النار
مفاوضات باريس لوقف الحرب في غزة.. "أكسيوس" يكشف تفاصيل جديدة
مخيم للاجئي الروهينجا في بنغلادش
إصابة 8 من لاجئي الروهينجا في حريق بمخيم داخل بنغلادش
علم سويسرا
سويسرا: روسيا لن تحضر بداية قمة تستضيفها حول السلام في أوكرانيا

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
السراي الحكومي
السّبب الأساس لتطيير جلسة مجلس الوزراء