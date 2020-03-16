سويسرا تعلن عن ارتفاع “مخيف” في إصابات كورونا

قالت السلطات في سويسرا، التي بدأت تعاني من تأثيرات تفشي فيروس كورونا الجديد، إنه سيتم نشر الجيش ابتداء من الاثنين من أجل دعم المستشفيات، كما سيقوم بنشر وحدة استشفاء خاصة ومستشفى ميداني.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأنه مع ارتفاع عدد الإصابات في سويسرا إلى 2217 حالة مؤكدة، بزيادة لافتة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 824 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 14، علّق البرلمان الفيدرالي أعماله.

وفي الأثناء، أغلقت عدة دول حدودها مع سويسرا، ومن بينها ألمانيا والنمسا، كما تأثرت حركة الطيران بشكل كبير بسبب إلغاء الرحلات، وأغلقت مواقع التزلج أبوابها، وتم إيقاف جميع المباريات الرياضية.

ما الجمعيات المستقلة غير الحكومية أو المؤسسات التابعة للأمم المتحدة فقد واصلت أعمالها، مع الإبقاء على أقل عدد ممكن من الموظفين في مكاتبها.

كذلك أغلق مقر الأمم المتحدة في جنيف أبوابه أمام جميع الاجتماعات واللقاءات، فيما يقتصر الحضور فيه على أقل عدد ممكن من الموظفين من أجل متابعة الأعمال الأساسية.