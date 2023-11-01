سويسرا تقترح تخصيص مبلغ مالي إضافي لمساعدة منطقة الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إنها ستطلب من البرلمان تخصيص تمويل إضافي لتقديم 90 مليون فرنك سويسري (99.04 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للشرق الأوسط.

وستذهب المخصصات بشكل أساسي لاتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولي ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة ووكالات دولية ومنظمات غير حكومية تقدم المساعدات للمتأثرين من الصراع في المنطقة.

وقال المجلس الاتحادي السويسري في بيان “التبعات الإنسانية للصراع المسلح في الشرق الأوسط بالغة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة المتأثرة”.