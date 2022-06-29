سويسرا تكشف عن خطط لمعالجة نقص الغاز

كشفت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء عن خطط لمعالجة نقص محتمل في الغاز الطبيعي هذا الشتاء وقالت إنها قد تلجأ لنظام الحصص إذا ثبت أن إجراءات أخرى غير كافية.

وقررت الحكومة في مارس آذار إنشاء احتياطي للغاز لموسم شتاء 2022-2023 وتستعد صناعة الغاز والسلطات لتنفيذه.

وتحصل سويسرا، التي ليس لها أي منافذ بحرية، على الغاز عبر مراكز تجارية في دول مجاورة بالاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن التعطلات في الإمدادات ستؤثر على عليها.

والطلب على الغاز منخفض نسبيا في سويسرا ويغطي حوالي 15 بالمئة من مجمل استهلاك الطاقة. وبحسب بيانات حكومية فإن نحو 42 بالمئة من الغاز يستخدم لتدفئة المنازل بينما يذهب الباقي إلى قطاعات الصناعة والخدمات والنقل.

وقالت الحكومة في السابق إن 47 بالمئة من واردات سويسرا من الغاز تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر من روسيا.

وتستعد أوروبا لحدوث مزيد من التخفيضات في الإمدادات من جانب موسكو، المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا.

ويعتقد المسؤولون الأوروبيون أن التخفيضات الروسية تأتي ردا على دعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا. ونفت موسكو أن يكون الضغط على شحنات الغاز إلى أوروبا مع سبق الإصرار. وسيطلب القادة في بيانهم من المفوضية السعي لتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة لمواجهة “تسليح روسيا للغاز”.

والشهر الماضي، طلبوا من المفوضية أن تستكشف، بالتعاون مع الدول الأخرى، طرقا للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة، بما في ذلك من خلال تحديد سقف لأسعار الاستيراد، فيما لم تقدم المفوضية حتى الآن أي مقترحات، لأن القضية معقدة للغاية ومثيرة للانقسام، مع عدم ارتياح بعض البلدان لفرض حدود قصوى للأسعار، إذ تخشى أن يؤدي ذلك إلى تعطيل السوق وزيادة الوضع سوءا.