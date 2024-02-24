سويسرا: روسيا لن تحضر بداية قمة تستضيفها حول السلام في أوكرانيا

نقلت صحيفة عن رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد قولها (السبت 24-2-2024) إن روسيا لن تشارك على الأرجح في بداية مؤتمر رفيع المستوى من أجل السلام في أوكرانيا تعتزم سويسرا المحايدة استضافته خلال الأشهر المقبلة.

ونُشرت مقابلة أمهيرد مع صحيفة (نوي تسورخر تسايستونج) بعد بضع ساعات من إبلاغ وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس الأمم المتحدة بأن بيرن تسعى إلى عقد المؤتمر “بحلول الصيف” بعد أن طُرحت الفكرة في يناير كانون الثاني.

وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا قبل عامين، ووصفت موسكو الشهر الماضي مؤتمر السلام المزمع بأنه “عديم الجدوى” وسيكون محكوما عليه بالفشل من دون مشاركتها.

وعندما سئلت أمهيرد عما إذا كانت أستراليا قد تلقت أي إشارات إيجابية من روسيا منذ ذلك الحين، قالت للصحيفة “في اللحظة الحالية، يبدو أن روسيا لن تشارك في الجولة الأولى من المؤتمر”.

وأضافت “نحن في مرحلة البدء بتحالف واسع جدا يتألف من دول بريكس ودول من العالم العربي بالإضافة إلى دول من نصف الكرة الأرضية الجنوبي”.

وأوضحت أمهيرد أن سويسرا تأمل في تنظيم الجولة الأولى بحلول الصيف وأن الحكومة تعلم أن القمة ينبغي أن تنطوي على بعض آفاق النجاح. وتابعت “لا يعني ذلك أننا سنصل إلى هدفنا في الخطوة الأولى”.