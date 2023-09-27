سويسرا ستعيد بيع بعض دبابات "ليوبارد 2" إلى ألمانيا

رحبت ألمانيا بقرار سويسرا، المحايدة، فتح المجال لإعادة بيع بعض دباباتها من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى برلين للمساهمة في إعادة بناء المخزون الذي استنزفه تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وكانت ألمانيا قد طلبت من سويسرا في فبراير\شباط إعادة بيع بعض من 96 دبابة من طراز ليوبارد 2 بمخازنها إلى شركة راينميتال الدفاعية الألمانية.

وامتثالا لقوانين سويسرا الحيادية، أكدت برلين لبيرن أن هذه المعدات العسكرية لن يتم إرسالها إلى كييف بل ستظل في حيازة ألمانيا أو حلف شمال الأطلسي أو دولة حليفة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال مايكل فلوغر، سفير ألمانيا لدى سويسرا، للتلفزيون السويسري “سعداء للغاية وممتنون لهذا القرار. نحتاج لهذه الدبابات، إذ ستسد فجوات لدينا ولدى شركائنا الأوروبيين”.

وجاء تصريح فلوغر بعد موافقة البرلمان السويسري أمس الثلاثاء 26\9\2023 على وقف تشغيل 25 دبابة من طراز ليوبارد 2، تمهيدا لإعادة بيعها إلى ألمانيا.

وعلى الحكومة السويسرية الآن أن تدعم رسميا تصدير دبابات ليوبارد 2 إلى ألمانيا، ومن المتوقع أن يصبح ذلك إجراء روتينيا بعد أن قالت وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد إن تصدير الدبابات إلى ألمانيا يأتي التزاما بقانون الحياد الذي تنتهجه بلادها كما أنه في صالح بيرن.