سويسرا.. طرقَ الشرطي الباب فقفزت العائلة من شرفة الشقة

أفادت وكالة رويترز يأن عائلة مؤلفة من أربعة أفراد، من بينهم فتاة تبلغ من العمر ٨ سنوات، ووالداها وخالتها قد توفوا بعدما قفزوا من شقتهم في منتجع في سويسرا وفق ما أفادت الشرطة.

وُجد أفراد العائلة على كعب المبنى، الخميس، ويُرجَّح أن يكونوا قد رموا بأنفسهم، لحظات بعدما حضر رجال الشرطة لتنفيذ مذكّرة توقيف بحق الوالد.

وحددت الشرطة هويات القتلى وهم الوالد البالغ من العمر ٤٠ سنة، وزوجته (٤١ سنة)، وشقيقتها التوأم، وطفلة الزوجين ذات الأعوام الثمانية. كذلك، أصيب ابنهما البالغ من العمر ١٥ سنة بإصابات بالغة نقل على اثرها الى المستشفى.

في السياق، أبلغ “ألكسندر بيسانز” متحدث باسم الشرطة وسائل اعلامية، أن المعلومات الأولية تفيد بأن خمسة أشخاص قفزوا من شقتهم المجاورة لكازينو المنطقة.

كما قال أحد الشهود الحاضرين في مسرح الحادثة إنّه رأى القتلى ملقيين على الأرض قبل ان يبلغوا الشرطة.

الشرطة كشفت أن الحادثة وقعت بعدما حضر عنصران من الشرطة الى المبنى المجاور لكازينو شهير في مدينة “منترو”، لتنفيذ مذكرة توقيف بحق الوالد، مشيرةً الى أن العنصرين طرقا على الباب، وسمعا أحد الأشخاص يسأل عن الطارق، وعندما أجابا، اختفت الأصوات في داخل الشقة.

وعندما لم يتمكن العنصران من الوصول الى أحد، غادرا المبنى، غير أنه في الأثناء، اتصل الشاهد بالشرطة ليبلغ عن سقوط أشخاص من شرفة إحدى الشقق.

وربطا بالحادثة، أعلنت الشرطة أنها لا تعرف بعد ما اذا كانت الحادثة ناتجة عن سقوط، أو بسبب ظروف أخرى، كاشفةً أن تحقيقًا قد فُتح لتحديد الظروف الدقيقة، وأسباب هذه المأساة. غير أن الشرطة أكدت أن الحادثة حصلت خلف “أبواب مغلقة”، وانه لم يكن شخص آخر موجودا في الشقة وقت الحادثة.

في غضون ذلك، اعطى أحد الجيران إفادته لصحيفة le temps السويسرية،قائلا: ” لم تصدرْ أي أصوات من منزلهم. الأب لم يكن يرمي السلام أبدا. وكان يتلقّى أكياسًا بشكل شبه يومي”. وأضاف ان روائح البخور كانت تخرج من شقتهم في الايام القليلة الماضية، فيما زعم جيران آخرون أنهم كانوا جزءًا من طائفة دينية.