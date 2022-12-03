صورة.. سيارات رونالدو الثمينة تُعطل حركة المرور في البرتغال

في حدث بعيد عن كرة القدم تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو في إيقاف أحد شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة بعدما وصلت سياراته الثمينة، التي تقدر قيمتها بحوالي نصف مليون حنيه إسترليني إلى مرآب لتنظيفها بعد رحلة سفر بدأت من مانشستر.

وشوهدت شاحنات نقل وهي تقوم بشحن متعلقات الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وسياراته الفاخرة، كاديلاك إسكاليد -هدية بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين من صديقته جورجينا- وأخرى من طراز “بينتلي”من منزله في مانشستر قبل إعلان فسخ عقده بساعات مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد.

بعد أسبوع، تم رصد تسليم المركبات ذاتها عقب رحلة بلغت 2500 كيلومتر إلى مرآب خاص بخدمة صف السيارات وتنظيفها في ضواحي مسقط رأس الدولي البرتغالي.

وقال أحد شهود العيان لصحيفة “ذان صن”: حاول سائق التوصيل تفريغها بأقل قدر ممكن من الضجة، لكن الشاحنة أغلقت الطريق وأدى ذلك إلى تعطيل حركة المرور.

وتابع: ثم قام بإنزال “إسكاليد” و “بتنتلي” من الخلف وهما ملفتتان للغاية.

وأكمل: حاولوا إدخالهم إلى المرآب في أسرع وقت ممكن، لكن السيارات لا تزال تحمل لوحات بريطانية، لذا كان من السهل جدًا معرفة أنها سيارات رونالدو.

وختم: ربما يريد إعادتهم إلى الوطن بينما يخطط لخطوته التالية في كرة القدم.

وعاد رونالدو في صيف 2021 الى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الايطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى من أصل 5، قبل فسخ عقده من قبل النادي بأثر فوري في أعقاب هجومه على المدرب والإدارة خلال مقابلة إعلامية.