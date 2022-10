سيارة نائبة الرئيس الأميركي تتعرض لحادث

تعرضت سيارة تقل نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، لحادث قبل أيام، إلا أن الخدمة السرية تحدثت عن أن ما حصل كان مجرد “عطل ميكانيكي”، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وتقول الصحيفة إن “السيارة التي تقل هاريس كانت ضمن موكب لنقلها إلى مقر عملها، والحادث وقع بطريق مغلق في العاصمة (واشنطن)، صباح الاثنين”.

وأثار الحادث “قلق مديرة الخدمة السرية ونائبة الرئيس، وأعاد المخاوف بشأن تاريخ الوكالة في إخفاء أخطائها”، وفقا لشخصين مطلعين على الحادث، تحدثا للصحيفة.

وضرب “عميل الخدمة السرية (السائق) الذي كان يقود سيارة هاريس رباعية الدفع بحافة نفق في وسط المدينة بقوة، الأمر الذي استدعى استبدال إطار السيارة، مما أدى إلى توقف الموكب بالقرب من Foggy Bottom في حوالي الساعة 10:20 صباحا”، كما قال الأشخاص الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم.

والاثنين، ظهرت على TikTok لقطات فيديو لموكب هاريس يسد النفق، ويبدو أن مقطع الفيديو قد تم التقاطه عبر الهاتف من شخص في مبنى يطل على شارع فيرجينيا، وفقا لواشنطن بوست.

According to this tiktok user, VP Kamala Harris' motorcade crashed yesterday morning. I've seen no news reports of this strange incident. 🤔 pic.twitter.com/Vd49UvryhT

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 4, 2022