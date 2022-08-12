سياساتنا ثابتة.. الهند: نلتزم بسياسة "صين واحدة"

قالت الهند اليوم الواقع في 12 تموز 2022 إنها تعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في تايوان، لكن موقفها من سياسة “صين واحدة” لا يزال ثابتا، وذلك بعد أيام من قول بكين إنها تأمل في أن تواصل نيودلهي الاعتراف بمطالبتها بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأطلقت الصين صواريخ باليستية ونشرت طائرات وسفنا حربية حول تايوان في الأيام الأخيرة، بعد غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة الصينية في نيودلهي الأسبوع الماضي إن الهند كانت من أوائل الدول التي اعترفت بمبدأ “صين واحدة”، الذي يعني أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وإنها تأمل ألا تغير الهند موقفها.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول موقف الهند من سياسة صين واحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي “سياسات الهند ذات الصلة معروفة وثابتة. وهي لا تتطلب إعادة التأكيد عليها”.

وأضاف “نحث على ممارسة ضبط النفس وتجنب الإجراءات الأحادية لتغيير الوضع الراهن وخفض تصعيد التوتر والجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وتوترت العلاقات بين الهند والصين منذ اشتباكات على حدودهما في جبال الهيمالايا عام 2020 أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين.