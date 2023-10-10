الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سياسي إسلامي في إسرائيل يحث حماس على إطلاق سراح بعض الأسرى

منذ 40 دقيقة
طوفان الأقصى

طوفان الأقصى

A A A
طباعة المقال

طلب أحد الساسة العرب المسلمين في إسرائيل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين الذين اختطفهم مقاتلو الحركة بعد هجوم لهم عبر الحدود مطلع هذا الأسبوع.

وقال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “قيم الإسلام تأمرنا بعدم أخذ النساء والأطفال وكبار السن أسرى”، مضيفا أن إطلاق سراحهم “إجراء إنساني مطلوب على الفور”.

وقالت حركة حماس ومقرها غزة إنها نقلت عشرات الأسرى إلى القطاع وأشارت إلى أنها قد ترغب في مبادلتهم بآلاف الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل. وقالت حركة الجهاد الإسلامي المتحالفة مع حماس إن لديها أكثر من 30 أسيرا.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية إن عدد الرهائن في غزة يتراوح بين 100 و150.

وبحسب أقاربهم والمقاطع المصورة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن من بين هؤلاء الرهائن نساء مسنات وأطفالا صغارا، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين.

ويندرج حزب القائمة العربية الموحدة تحت لواء المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، لأنه كان ضمن الحكومة الائتلافية السابقة. ويعتمد الحزب على دعم الأقلية العربية التي تشكل 20 بالمئة من سكان إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الأردن
طوفان الأقصى
الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل
بنيامين نتنياهو
نتنياهو ينشر مقطع فيديو لغارة إسرائيلية ويعلق: سنستمر بكل قوة
هيثم الغيص
أمين عام أوبك: سنشارك مع ممثلي قطاع النفط في مؤتمر كوب28

الأكثر قراءة

عناصر من حركة حماس
"حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان
اشتباكات وانفجارات على الحدود اللبنانية الجنوبية.. إليكم التفاصيل
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
"يديعوت أحرونوت": إسرائيل هددت حزب الله بحياة بشار الأسد ونظامه!