سياسي إسلامي في إسرائيل يحث حماس على إطلاق سراح بعض الأسرى

طلب أحد الساسة العرب المسلمين في إسرائيل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين الذين اختطفهم مقاتلو الحركة بعد هجوم لهم عبر الحدود مطلع هذا الأسبوع.

وقال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “قيم الإسلام تأمرنا بعدم أخذ النساء والأطفال وكبار السن أسرى”، مضيفا أن إطلاق سراحهم “إجراء إنساني مطلوب على الفور”.

وقالت حركة حماس ومقرها غزة إنها نقلت عشرات الأسرى إلى القطاع وأشارت إلى أنها قد ترغب في مبادلتهم بآلاف الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل. وقالت حركة الجهاد الإسلامي المتحالفة مع حماس إن لديها أكثر من 30 أسيرا.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية إن عدد الرهائن في غزة يتراوح بين 100 و150.

وبحسب أقاربهم والمقاطع المصورة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن من بين هؤلاء الرهائن نساء مسنات وأطفالا صغارا، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين.

ويندرج حزب القائمة العربية الموحدة تحت لواء المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، لأنه كان ضمن الحكومة الائتلافية السابقة. ويعتمد الحزب على دعم الأقلية العربية التي تشكل 20 بالمئة من سكان إسرائيل.