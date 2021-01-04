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سياسي روسي لترامب: إذا أردت أن تبقى رئيساً فعليك بهذه الخطوة..

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 9:38 مساءً
فلاديمير جيرينوفسكي

فلاديمير جيرينوفسكي

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دعا رئيس حزب روسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستغلال “فرصة أخيرة”، لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وقال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي: “لقد سئمت الولايات المتحدة، من هوس التجسس والتملق والفساد. العالم كله في ذهول بسبب الوباء. لذلك، يمكن لدونالد ترامب استخدام هذا الوضع، ليحافظ على منصب رئيس الدولة. وطالما بقي في منصب الرئيس سيخضع الجميع له”.

وأضاف: “يمكنه عزل المدعين غير المرغوب فيهم، واستبدال القضاة، وتغيير قيادة الجيش واستخدام كل الصلاحيات إلى أقصى حد. يمكنه استخدام حالة الطوارئ كذريعة لإلغاء نتائج الانتخابات. هذه هي الفرصة الأخيرة لترامب، لأن الديمقراطيين سيقضون عليه في السنوات الأربع المقبلة”.

وافترض جيرينوفسكي، أن “روسيا يمكن أن تدعم ترامب، وتتفق على توفير الدعم المالي، على سبيل المثال، من الشيوخ العرب”.

وقال زعيم الحزب الروسي: “وبالمقابل نحن لا نريد أي شيء لقاء ذلك، لأن ترامب بنفسه اشمأز من الوضع الحالي. الشيء الرئيسي الذي يحتاجه الرئيس الأمريكي الآن هو إظهار قوة الإرادة للبقاء في منصب الرئاسة”

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