سيبحث عن وظيفة.. ظريف يكشف عما يفكر فيه بعد مغادرته منصبه

تحدث محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، عما يفكر في فعله بعد مغادرة منصبه كوزير لخارجية إيران.

وغرّد ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد أربعة عقود من العمل الدبلوماسي، سأشارك في التدريس والبحث بدوام كامل”.

وتابع: “سأستمر في متابعة قضايا التفاهم العالمي وتعزيزها، وأحث وتشجيع الحوارات التي تحقق نتائج إيجابية تقوم على مبادئ التعاطف والاحترام المتبادل والمساواة”.

وختم وزير الخارجية الإيرانية كلامه على “تويتر”، قائلا: “أريد حقا الاستمرار في تبادل الآراء”.

After four decades of diplomacy, I move on to full-time teaching and research. I'll continue to pursue and promote global understanding and encourage "positive-sum" dialog—based on empathy, mutual respect and equal footing. Looking forward to continuing the exchange of views. pic.twitter.com/QZb0nuaFqX — Javad Zarif (@JZarif) August 24, 2021

وكان محمد جواد ظريف أدلى، يوم الأحد، بخطاب وداع بعد مغادرة منصبه كوزير لخارجية إيران، والذي أكد فيه أن التاريخ وحده هو من سيحكم على قيمة إنجازاته وأسباب فشله.

ونشر ظريف خطاب وداعه باللغة الفارسية إلى مواطنيه عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والذي اعتذر فيه عن نواقصه، بحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

وقال: “في هذه الأيام الأخيرة من خدمتكم كوزير للخارجية أشكركم جميعا شعب إيران الطيب على كرمكم وكرم ضيافتكم، وفي الوقت نفسه أعتذر عن كل النواقص”.

وذكر ظريف أن “الكثيرين في إيران شعروا بالإهانة من بعض أفعاله كوزير لخارجية إيران، مثل “مسيرته”، بحسب تعبيره مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق، جون كيري، أو الترحيب بنائب زعيم حركة طالبان، الملا غني برادار، في العاصمة الإيرانية طهران لإجراء محادثات.

وتابع: “من المؤكد أننا لم نحقق جميع أهداف سياستنا الخارجية خلال السنوات الثماني الماضية، وسيحكم التاريخ على قيمة إنجازاتنا وأسباب فشلنا، لكننا بذلنا قصارى جهدنا دائما، جنبًا إلى جنب مع زملائنا الجيدين لتعزيز السياسة الخارجية والسلام والصحة ورفاهية الشعب، وحماية حقوق الأمة واقتصادها الوطني وتنميتها”.

وأردف للشعب الإيراني: “لقد حاولنا لعب دور صغير في حل المشاكل، وكنا نرسم البسمة على وجوهكم ونرى تجليات الفخر الوطني فيكم”.

وشغل محمد جواد ظريف منصب وزير الخارجية الإيراني لفترتين مدتهما 4 سنوات في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني.

يشار إلى أن المرشح لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة هو حسين أمير عبد اللهيان، خلفا لمحمد جواد ظريف.