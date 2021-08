سيبحث عن وظيفة.. ظريف يكشف عما يفكر فيه بعد مغادرته منصبه

تحدث محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، عما يفكر في فعله بعد مغادرة منصبه كوزير لخارجية إيران.

وغرّد ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد أربعة عقود من العمل الدبلوماسي، سأشارك في التدريس والبحث بدوام كامل”.

وتابع: “سأستمر في متابعة قضايا التفاهم العالمي وتعزيزها، وأحث وتشجيع الحوارات التي تحقق نتائج إيجابية تقوم على مبادئ التعاطف والاحترام المتبادل والمساواة”.

وختم وزير الخارجية الإيرانية كلامه على “تويتر”، قائلا: “أريد حقا الاستمرار في تبادل الآراء”.

After four decades of diplomacy, I move on to full-time teaching and research.

I'll continue to pursue and promote global understanding and encourage "positive-sum" dialog—based on empathy, mutual respect and equal footing.

Looking forward to continuing the exchange of views. pic.twitter.com/QZb0nuaFqX

— Javad Zarif (@JZarif) August 24, 2021