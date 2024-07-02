الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيبسا الإسبانية توقع اتفاقا للوقود الحيوي مع مالك متاجر ليدل

منذ 38 دقيقة
شركة سيبسا الإسبانية للبترول

شركة سيبسا الإسبانية للبترول

A A A
طباعة المقال

توصلت شركة النفط والغاز الإسبانية سيبسا إلى اتفاق لتطوير مصانع لإنتاج الميثان الحيوي من النفايات العضوية مع شركة (بريزيرو إسبانيا) التابعة للقطاع البيئي في شوارتز جروب المالكة لسلسلة المتاجر الألمانية الكبرى ليدل.

وبموجب الاتفاق ستستثمر سيبسا، المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي مبادلة وكارلايل جروب، ما يصل إلى ثمانية مليارات يورو (8.6 مليار دولار) حتى عام 2030 للتحول نحو الوقود منخفض الكربون مثل الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي.

وقالت الشركتان اليوم الثلاثاء إنهما ستعملان معا على تطوير مصانع لإنتاج الميثان الحيوي من النفايات العضوية. وستبلغ قدرة المصنع الأول ما يصل إلى 100 جيجاوات في الساعة، وسوف يغذي منشآت لسيبسا في جنوب إسبانيا.

وقال كارلوس باراسا نائب الرئيس التنفيذي للطاقات التجارية والنظيفة في سيبسا “سيسمح لنا هذا التحالف مع بريزيرو بتوفير المواد الخام… لإنتاج طاقات بديلة من شأنها تيسير التحول نحو الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي..”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الهند
الهند.. مقتل 11 على الأقل في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس
غزة تحت النار
غالانت يأمر بربط خط كهرباء بمحطة تحلية مياه في غزة
علم العراق
العراق.. إصابة عضوين بحزب العمال الكردستاني في انفجار سيارة

الأكثر قراءة

إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
الوزير بيني غانتس
غانتس: لبنان سيدفع الثمن