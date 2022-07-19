سيدة أوكرانيا الأولى في ضيافة بايدن وزوجته بالبيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض الثلاثاء في زيارة تأتي قبل كلمة لها أمام الكونجرس الأربعاء.

واحتضنت زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جيل بايدن وتلقت باقة من الزهور من الرئيس الأمريكي.

وبعد ذلك، جلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض.

وكانت جيل بايدن قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في مايو أيار حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين. وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه يتوقع “نتائج مهمة” من اجتماعات زوجته في واشنطن.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من الليل أن مهامها تشمل زيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والحصول على دعم إضافي “لحماية الناس من الإرهاب الروسي” وتعزيز المساعدة الإنسانية.

وقال إن الكلمة التي ستلقيها زوجته أمام الكونجرس ستكون مهمة، مضيفا “أعتقد بشدة أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة سيصغون إليها”.

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة” لضمان أمنها. ويقود زيلينسكي بلاده في مواجهة موسكو.

وقالت جيل بايدن في بداية اجتماعهما “عندما عدت، كان من بين الأشياء التي قلتها إنه لا يمكنك الدخول إلى منطقة حرب والعودة دون أن تشعر بحزن الناس وآلامهم”.