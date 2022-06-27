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سيدني.. اعتقال 11 شخصًا في احتجاجات على تغير المناخ

منذ ساعة واحدة
الشرطة الاسترالية تنفذ عملية اعتقال (أرشيف)

الشرطة الاسترالية تنفذ عملية اعتقال (أرشيف)

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اعتقلت الشرطة الاسترالية 11 شخصًا وأغلقت الطرق الرئيسية وسط مدينة سيدني، بعدما عمد عدد من المحتجين الى التظاهر بشأن تغير المناخ.

وتحرك العشرات من أعضاء جماعة (بلوكيد أستراليا) الناشطة في مجال المناخ عبر الطرق الرئيسية مما تسبب في فوضى مرورية في ساعة الذروة. وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض الناس يلقون صناديق القمامة وحواجز البناء وصناديق الحليب على الطريق.

وقام المتظاهرون بقرع الطبول وهتفوا “تدمير المناخ أستراليا ينتهي هنا”، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “عطلوا سيدني” و “قاوموا عدم الاكتراث المناخي”.

وقدرت الشرطة أن نحو 60 شخصًا شاركوا في الاحتجاج.

في السياق، قالت جماعة (بلوكيد أستراليا) إن هذا الاحتجاج جاء ردا على “استمرار أستراليا في منع اتخاذ إجراء بشأن المناخ”. وقال المنظمون على تويتر إن الاحتجاجات ستستمر طوال الأسبوع.

ويمثل تغير المناخ قضية مثيرة للجدل في أستراليا التي تعد من بين أكبر مصادر انبعاث الكربون في العالم على أساس نصيب الفرد وهي أكبر مصدر في العالم للفحم والغاز الطبيعي المسال.

    المصدر :
  • رويترز

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