سيدني تستعد لأشد أيامها حرارةً

تستعد مناطق في شرق أستراليا، بما في ذلك سيدني، لأكثر الأيام ارتفاعاً في درجات الحرارة منذ أكثر من عامين، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية، مما يزيد مخاطر إشتعال حرائق غابات خطيرة.

وحذّرت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز التي يعيش فيها ثلث الأستراليين من وجود خطر شديد بإشتعال حرائق.

وقال مسؤولون إن نحو 34 حريقاً مشتعلاً في أنحاء الولاية، لم يتم احتواء أربعة منها بعد، بينما تم إغلاق 33 مدرسة عامة، معظمها في المناطق الداخلية، قبل إرتفاع درجات الحرارة.

وأشارت المسؤولة في هيئة الإطفاء في نيو ساوث ويلز لهيئة الإذاعة الأسترالية أنجيلا بورفورد الى أنه “إذا شب حريق فسيظل مشتعلاً في ظل هذه الظروف الصعبة… وسيكون من الأصعب على رجال الإطفاء إخماده”.

ورجّح مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الحارة والجافة حتى يوم الأربعاء.