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سيراليون.. ارتفاع عدد قتلى انفجار ناقلة النفط لـ144 شخصا

14 - نوفمبر - 2021
من مكان انفجار الشاحنة

من مكان انفجار الشاحنة

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أعلنت وزارة الصحة في سيراليون السبت ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في العاصمة فريتاون يوم الخامس من نوفمبر من 115 إلى 144 قتيلا.

وانفجرت الشاحنة بعد حادث تصادم بإحدى ضواحي فريتاون. وكان من بين الضحايا أشخاص هرعوا لجمع الوقود المتسرب من حطام الشاحنة.

وقالت الوزارة إن 57 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى من بينهم 11 في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة بلدية عاصمة سيراليون، إن ناقلة وقود انفجرت بعد تصادم في المدينة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يعرف بعد عددهم بدقة.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

بدورها، أكدت رئيسة بلدية فريتاون، إيفون آكي سوير، على صفحتها في “فيسبوك” أن بين الضحايا أشخاصا توافدوا لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة التي تعرضت لحادثة اصطدام.

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