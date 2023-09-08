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سيراليون تعاني من انقطاع الكهرباء بعد وقف شركة طاقة تركية الإمدادات

منذ ساعة واحدة
علم سيراليون

علم سيراليون

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أعلن وزير الطاقة في سيراليون، اليوم الجمعة، أن العاصمة فريتاون تعاني من انقطاعات في الكهرباء بعد أن أوقفت شركة كارباورشيب التركية الإمدادات بسبب التخلف عن سداد دين يبلغ نحو 40 مليون دولار.

وصرح الوزير كانجا سيساي لرويترز بأن المبلغ المستحق “تراكم بمرور الوقت لأن الحكومة تدعم أكثر من نصف تكلفة الرسوم التي تفرضها الشركة على كل كيلووات في الساعة”.

وأضاف أن الحكومة اضطرت إلى إنفاق المزيد على الدعم لأنها تفرض رسوما على المستهلكين بالعملة المحلية الضعيفة، وهي واحدة من أسوأ العملات أداء مقابل الدولار الذي تسدد به الحكومة المدفوعات لشركة الطاقة.

وشكلت الحكومة لجنة لمراجعة تعرفة الكهرباء للمستهلكين والتي يمكن أن تتضاعف.

وذكر سيساي أن قيام شركة كارباورشيب بقطع الكهرباء أدى إلى خفض الإمدادات للعاصمة بنسبة 13 بالمئة. وقال إنه يجري ترشيد استهلاك الكهرباء في العاصمة حيث تظل المنازل والشركات بدون كهرباء لساعات يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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