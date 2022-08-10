سيراليون تفرض حظر تجول‭ ‬وسط احتجاجات مناهضة للحكومة

أعلنت القيادة الحاكمة في سيراليون، الأربعاء، حظرا للتجول على مستوى البلاد بعد اندلاع احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة قالت إنها تسببت في سقوط عدد من القتلى لم يُكشف النقاب عنه بينهم أفراد من قوات الأمن.

وبدأ حظر التجول الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) في محاولة لوقف العنف.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا كبيرة من المتظاهرين وأكواما من الإطارات المشتعلة في شرق مدينة فريتاون.

وظهرت في لقطات أخرى، مجموعة من الشبان تقذف الحجارة في شارع مليء بالدخان الأبيض ومجموعة أخرى تهاجم رجلا على الأرض. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور بشكل مستقل.

وقال نائب الرئيس محمد جلدة جلوه في خطاب مصور “هؤلاء الأفراد عديمو الضمير قد شرعوا في احتجاج عنيف وغير مصرح به أدى إلى إزهاق أرواح أبرياء من سيراليون، بينهم أفراد أمن”.

ولم يذكر عدد القتلى. ولم يتسن بعد الوصول إلى الشرطة للتعليق.

وأضاف “بناء على ذلك تعلن الحكومة حظر التجول على مستوى البلاد.. القطاع الأمني ​​مفوض لتطبيق هذا الأمر تطبيقا كاملا”.

وفي وقت سابق ، قال مرصد نت بلوكس لتتبع اضطرابات شبكة الإنترنت إن سيراليون تواجه انقطاعا شبه كامل للإنترنت وإن مستوى الاتصال بالشبكة في البلاد يمثل خمسة في المئة من المستويات الطبيعية.

ويوم الثلاثاء، طلب منسق الأمن القومي من القوات المسلحة الاستعداد لدعم الشرطة في الفترة من التاسع إلى 12 أغسطس آب، محذرا من “وضع أمني متقلب” وفقا لرسالة داخلية تم نشرها على نطاق واسع على الإنترنت.

وتفاقم الإحباط المستمر منذ فترة طويلة تجاه الحكومة في بعض المناطق بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث يعيش أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم حوالي 8 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفقا لما ذكره البنك الدولي.