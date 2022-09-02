سيرجي شويجو يتهم كييف بارتكاب إرهاب نووي

نقلت وكالات أنباء روسية الجمعة عن وزير الدفاع سيرجي شويجو قوله إن أوكرانيا تواصل قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية مما يثير مخاطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.

واتهم شويجو كييف بارتكاب “إرهاب نووي” ورفض تأكيداتها هي والغرب أن بلاده نشرت أسلحة ثقيلة في المحطة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا منذ مارس آذار.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بمهاجمة المنشأة. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير عن القتال.

هذا وقد قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إن القتال العنيف مستمر في الجزء الجنوبي من أوكرانيا ويشمل قصفا في منطقة إنرهودار بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

وبدأت موسكو فى الأول من سبتمبر أيلول مناوراتها العسكرية الاستراتيجية فى شرق البلاد، والتي يطلق عليها تدريبات فوستوك، أي شرق، والتى ستنتهى فى الخامس من سبتمبر أيلول.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه بالرغم من أن روسيا قالت إن 50 ألف جندي سيشاركون في التدريبات، فمن المستبعد أن يشارك أكثر من 15 ألفا هذا العام.