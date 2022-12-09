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سيرغي ريابكوف: اميركا تسعى لقطع إيرادات الصادرات الروسية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2022 2:05 مساءً
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

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ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء نقلا عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى لقطع إيرادات الصادرات الروسية التي تقدر بمليارات الدولارات.

هذا واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.

وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تيليجرام ما قالت: إنه “إعادة تشكيل” لمبادئ السوق الحرة وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

وأضافت، “مثل هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام”.

وتابعت “نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر”.

    المصدر :
  • رويترز

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